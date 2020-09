El domingo pasado, trascendió que el vínculo entre Moria Casán y Nacha Guevara finalizó hace meses después de un escándalo mientras trabajaban en la obra teatral "La Gran Depresión". Según advirtieron en " El Run Run del Espectáculo", en una escena la actriz se fue de guión y le causó un gran dolor a la diva ortomolecular al agarrarle la mano y estrujársela.

Desde aquel entonces su relación quedó de la peor manera y en el " Cantando 2020" lo demostraron en un tenso cruce al aire. Mientras la One le daba su devolución a Lizardo Ponce, disparó: "Deberías pedirle imposición de manos a Nacha".

Fue en ese entonces cuando Ángel de Brito le consultó si estaba bien con su compañera del jurado. Al respecto, la artista expresó: "Muy bien, ¿o no Nacha?".

"Cuando dice esas cosas no es que me moleste porque la conozco mucho a Moria", respondió Guevara. Acto seguido, Moria contestó irónica: "No tanto, te conozco más yo a vos".

"Bueno, dejémoslo pasar, está todo bien. Cuando se meten con el tema de la espiritualidad no es que me duela", dijo Nacha para intentar cerrar la conversación.

"La imposición de manos es fuerte. Me parece una chantada. Yo tengo que aguantar cada cosa acá…", retrucó la madre de Sofía Gala. Con un tenso clima, la actriz de 79 años manifestó: "Está bien, que Dios te perdone".

Para cerrar y fiel a su estilo, Moria declaró: "Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera".