En los últimos días, Horacio Cabak publicó algunos tuits en los que se queja de los permisos que hay que pedir para circular y trabajar durante la cuarentena. A raíz de ello, en " Polémica en el bar" se cruzó con Mariano Iúdica que se puso en la vereda del frente, y terminaron a los gritos.

Tras mostrar las publicaciones de Cabak, en las que irónicamente dice que hay que "pedir permiso hasta para cag...", el programa del martes comenzó con un intercambio entre el panelista y Mariano.

Los tuits de Horacio que generaron el debate.

Cabak intentó explicar su punto, pero Iúdica lo cruzó y comparó a la pandemia con una guerra: "Esto, lo más parecido a lo que está pasando es la palabra 'guerra'. En una guerra tenés que pedir permiso para salir".

"Hace 6 meses que pedimos permiso para todo", se mantuvo en su posición Horacio. "¡Y si no terminó todavía!", respondió Mariano ya en un tono más enérgico, a lo que su colega le retrucó: "No solo no terminó, sino que esto va a durar. ¿Vamos a estar un año más pidiendo permiso para todo o nos acostumbramos a hacer un montón de cosas con cuidados?".

La disputa siguió con diferentes argumentos sobre el rol del Estado: "Pero si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad hay que pedir los permisos",

Entonces Cabak aclaró que no está en contra de la cuarentena: "Quiero que me plastifiquen un barbijo, quiero que les plastifiquen un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien decide en nombre de todos nosotros".

Luego, Gastón Recondo se alineó a Horacio y comentó que en otros países, como Inglaterra, "aprendieron a convivir con el virus", y remarcó que allí hay restricciones mientras que "acá hay prohibiciones". A lo que Iúdica contestó: "Nosotros no somos ni coreanos ni alemanes, somos latinos".

.

Hablando de su experiencia personal, el ex modelo reveló que no podía ver a sus padres porque viven en otro municipio y se lo prohibían. Nuevamente intervino Mariano y a los gritos planteó: "¡Entonces que no haya policía! Si la gente no tiene que salir a robar, porque está mal".

Entre la duda y el enojo, el conductor de "La jaula de la moda" cuestionó: "¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le de permiso a mis viejos para que entren al jardín de mi casa?".

"¡Te están cuidando a tu papá, boludo! Te está cuidando el Estado", finalizó Mariano.

¡Mirá el video con la fuerte pelea!