Mariana Fabbiani, en el programa que conduce, "Lo de Mariana", invitó a Dady Brieva y a Cinthia Fernández y en esta oportunidad vivió un incómodo momento con el humorista y ex Midachi, debido a que él no consensuaba con Mariana sobre la realidad del país y, ciertamente, el ambiente se tornó intenso.

Sin embargo, aún faltaba la estocada final, ya que la rubia lanzó una fuerte pregunta a Dady. Así lo expresaba: "Hablando del rol de los medios, ¿qué opinas?". Arrojando una cuestión muy sensible de analizar para el humorista, Dady Brieva no dudó y respondió: "Vamos al barro, no me puedo hacer el boludo, ya me cansé". "Por lo menos todavía no te serví la comida", le respondió Fabbiani al integrante de Midachi, que siguió "picante" diciendo que estaba dispuesto a "ir al barro".

Con un poco de ironía y humor, el cómico desató la risa de algunos de los presentes y la conductora insistió al respecto: "Desde los medios informás y asustás. Yo miro la televisión y me deprimo, termino asustada. Pero si no informás no se concientiza".

En un plano más serio, Brieva decidió darle su respuesta y le afirmó: "La información hay que ver desde qué lado la mostrás. Hay una información que está dirigida de un lado y de otro, y eso tiene que ver. Pero bueno, es lo que hay. Me parece que se están discutiendo cosas muy fuertes. No hablamos de vino tinto o blanco, o de si hay presencialidad o no", sostuvo Dady con respecto al enfrentamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por las clases en las escuelas. Luego, cuando Fabbiani le preguntó a Brieva si cree que se está discutiendo el proyecto de país o las PASO, Brieva contestó: "Tiene todo que ver con todo, qué sé yo".

Recordemos que Dady, recientemente, el 30 de marzo, cuando fue invitado al programa de Jey Mammon, también tuvo un ida y vuelta complicado cuando lo irritó diciéndole que no sabía tocar bien el piano y lo invitó a que fuera a aprender. La tensión creció y fue evidente que ninguno de los dos se sintió cómodo.