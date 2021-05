Gustavo Garzón y Viviana Canosa fueron algunos de los invitados de Luis Novaresio en "Debo Decir". El encuentro marchaba con calma hasta que el actor y la conductora tuvieron un tenso cruce.

Cuando Novaresio les preguntó si se arrepentían de algo que habían dicho o hecho en los medios, Garzón apuntó hacia Canosa. "En el mundo que me rodea nadie dice lo que no siente ni piensa. Lo que dice Viviana lo dice porque lo siente. Obviamente yo no estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que dice, pero sé que lo dice de verdad", disparó.

"Hay gente que dice cosas que no las piensa", respondió la conductora y agregó: "En los medios de comunicación hay gente que no resiste sus propios archivos".

"Hace un tiempo aprendí a no estar pendiente de la mirada del otro", sentenció y aseguró que en los medios falta diálogo.

En ese momento, Garzón lanzó lapidario: "Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. El opositor no te va a aceptar cuando vos lo agredís, lo basureás, lo descalificás, decís que la vacuna es una mierda... ¿Cómo vas a ir la casa de quien te está escupiendo y te está agrediendo? No es respetuosa tu manera de hablar".

"Me parece que estás un poco pasada de revoluciones", arremetió. Y Canosa le contestó con firmeza: "Es mi manera de ser. No quiero quedar bien ni con Gustavo Garzón, ni con nadie".