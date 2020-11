Flavio Mendoza y Victoria Donda protagonizaron un fuerte momento en el que cada uno sostuvo sus opiniones y discutieron sobre la ayuda económica del gobierno durante la pandemia del coronavirus.

Al ser cuestionado por su situación económica, el artista manifestó la dificultad para pagar los impuestos y los salarios de sus empleados: “Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, porque es un momento desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos…”.

Flavio Mendoza disparó contra Victoria Donda por sus dichos sobre el apoyo del gobierno

“Siento que en este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga porque después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE y digo: ‘¿Cómo puede ser?’", reflexionó el papá de Dionisio junto a Andy Kusnetzoff en "Podemos Hablar".

"Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes”, contestó la funcionaria, pero Flavio no desistió y retrucó seco: “No es mi caso”.

Victoria Donda, presidenta del INADI, discutió con Flavio Mendoza en "PH"

“Nadie pensaba que íbamos a estar en una pandemia, y quiero decir que esto es en el mundo. A veces se dice ‘nos vamos de la Argentina’. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países. En el mundo, el rebrote parece ser más crudo que la propia peste”, explicó Donda.

"Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo", contestó Mendoza dando inicio a un incómodo ida y vuelta. Sin quedarse atrás, la funcionaria manifestó: "Siento que no alcanza lo que hace el Gobierno pero veo gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigamos vivos. Hoy tenemos casi 30 mil muertes. Lo que hay que entender es que no hay vacuna todavía. Si en algún momento existe la vacuna, vamos a vivir en otro mundo".

Los invitados de "PH" quedaron mudos durante la tensa discusión

"No podés hablar de esa forma. De verdad te lo digo. Yo no estoy hablando del gobierno porque soy apolítico pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos", contradijo el artista con indignación.

"Yo cobro un sueldo pero lo hablo de esta forma porque entiendo que estamos trabajando desde el Gobierno para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente, como vos, que no cobra un sueldo...", replicó Donda.

El cruce entre Mendoza y Donda quedó registrado por las cámaras de "PH"

"Y yo pago sueldos", dijo firme el bailarín en el programa de "Telefe"." Vos tenés la posibilidad de seguir pagando tus sueldos y seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y que le discontinuaron y no le pagan más las horas", fue la respuesta de la mujer.

"No hay que desviar la atención. Entiendo lo que decís y está buenísimo y lo comprendo, pero creo que en este momento, cuando se abrió todo en el país, deberíamos estar trabajando todos", pero Victoria corrigió que "no se abrió todo".

"A Ginés (González García) no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas", manifestó Donda.

"Decime qué político se bajó el sueldo", cuestionó la figura del espectáculo "Stravaganza". "A Ginés (González García) no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas", aseguró Donda sobre el salario del Ministro de Salud de la Nación.

Finalmente, Mendoza aclaró que quería que los médicos reciban un aumento de sueldo, y fue ahí que la política estuvo de acuerdo con el: "Los médicos merecen todo nuestro respeto y estamos en un país donde los discriminaban. Entonces, necesitás gente que trabaje para que no los discriminen".

