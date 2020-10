La gala de eliminación de este domingo en " MasterChef Celebrity" fue una de las pruebas más difíciles que debieron enfrentar las figuras de la farándula argentina en la cocina más popular del mundo. Fede Bal fue uno de los participantes más complicados con su preparación y no soportó las duras críticas que recibió del jurado.

Si bien la tercera eliminada de la competencia fue Patricia Sosa, el actor tuvo el segundo peor plato de la noche y recibió fuertes cuestionamientos por parte de los expertos, en especial de la mano de Germán Martitegui con quien protagonizó un cruce en cámara.

La mala relación entre el hijo de Carmen Barbieri y el chef se dejó ver desde el primer día y con el correr de los programas, Fede siente cada vez más presión por parte del jurado. En la última emisión se pudo ver el máximo pico de tensión entre ellos.

Luego de dar las instrucciones de la competencia, Martitegui preguntó en voz alta si se había entendido. Todos los participantes respondieron al mismo tiempo "Sí, chef", menos Fede quien soltó: "Sí, señor". Su comentario incomodó al jurado que luego lo increpó.

"Soy un chef", le dijo el jurado, quien se alejó de las grabaciones del programa por padecer coronavirus, cuando se acercó a la isla del actor. "Pero es un señor chef", quiso convencerlo Fede. Pero Martitegui disparó: "Qué hiciste además de destrozar toda la mesada?", y él respondió: "Hay un desorden tremendo. Perdón, hice lo que pude".

Su disculpa molestó aún más al cocinero y le retrucó: "’Hice lo que pude' no lo digas nunca más. Si esto es lo que podés…". Y Fede notablemente enojado cerró: "No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’... ¿Algo más?".

El ingrediente estrella de la velada fue la corvina y los participantes debieron elaborar tres platos completamente diferentes con este pez. A Fede no le fue nada bien ya que Martitegui ni siquiera quiso probar su puré, una de sus guarniciones. "¿No lo va a probar?", le preguntó inquieto, mientras que el jurado le respondió: "No, ya conozco el gusto de la papa".

"Pero le puse mucho amor. Hágame el favor de probarlo", insistió el joven. Pero el chef fue contundente: "El amor no es un condimento". "No me merezco semejante desaprobación", concluyó el artista indignadísimo y Santiago del Moro lo invitó a regresar a su puesto.

La reacción de Fede Bal en las redes

Mientras seguía la transmisión de " MasterChef Celebrity" desde su casa, Fede utilizó sus redes sociales para reaccionar ante el enfrentamiento que vivió con Martitegui.

En su cuenta de Instagram, el joven posteó una caricatura suya al estilo de "Los Simpson" cortando un pescado mientras es observado por el chef. En la descripción agregó: "¿Hago lo mejor que puedo Germán! ¡Déjame ser! Mejorate, te amodio! Me hace muy feliz MasterChef".