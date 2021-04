Es sabido que no hay buena onda entre Dani La Chepi y Sol Pérez. Situaciones en el reality de cocina y declaraciones que dieron en los medios demostraron que están muy lejos de considerarse "amigas".

De vuelta en la competencia tras el repechaje, Pérez ganó el mini desafío del día y le tocó asignarle la temática del cupcake a cada una de de sus compañeras. Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, María O'Donell y Andrea Rincón quedaron conformes con su elección. Sin embargo, la influencer quedó última y le tocó hacer sus muffins decorados como una galaxia.

Lejos de quedarse callada, La Chepi dejó ver su malestar por la temática que eligió Pérez para ella. "Yo hubiera hecho lo mismo", disparó por la bajo dando a entender que le tocó el más difícil y que ella le hubiera dado la misma temática a la ex "chica del clima".

"No le gustó a La Chepi", acotó Sol y aclaró: "¿No entiendo por qué cree que se lo hice por maldad? ¡Para nada!". ¿Por qué estás diciendo cree si yo no dije nada?", cuestionó Dani. "Está buenísimo lo del universo, es fácil", sumó intentando calmar las aguas.

"Para nada haría alguna maldad con nadie. Por lo menos yo, no me sale. No me gusta que insinúen eso", insistió Sol Pérez. "Yo vengo acá a divertirme, no vengo a hacer estas cosas", cerró categórica Dani La Chepi.