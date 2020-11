La relación entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano viene truncada desde hace tiempo. En 2019, la vedette se burló de una publicidad que había hecho la panelista para el negocio de su ex novio, Martín Baclini: "¡Sos una lacra, Alfano! ¡Sos una lacra! Sos mala gente, sos mala gente. Conmigo no vas a joder mala, bicha mala, eso sos".

Ahora, al hablar de Gladys "La Bomba" Tucumana en "Los ángeles de la mañana", Alfano dio su opinión sobre la actitud de la cantante: “Quiere ser mediática y no puede contestar las preguntas. Entonces, no seas mediática”. “Ponete tu escuela de mediáticos, currá con eso”, le sugirió el conductor Ángel de Brito.

Cinthia Fernández y Graciela Alfano se mataron en vivo

“Hay que contestar todo. Voy a hacer mi Master-Class de cómo ser mediático”, retrucó la artista, a lo que Fernández aprovechó el momento para disparar: “Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decías ‘me olvidé’. Y tampoco respondías”.

“No es un olvido. Eso es una respuesta, querida. Además, no te di pasto a vos, suplente. Callate”, arremetió la ex de Matías Alé. Indignada y con el rostro transformado, Cinthia no se calló y manifestó: “¿Por qué? Yo puedo hablar, ya me cansé, no me vas a venir a callar. La que está de suplente por una semanita sos vos, fijate. Fijate quién es la que está de paso ahora”.

¡Mirá el cruce entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano!