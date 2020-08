Juana Viale sigue levantando polvareda con sus dichos y esta vez Carolina Papaleo salió a criticarla por sus declaraciones sobre la UBA. Las actrices discutieron en redes luego de que la conductora, reemplazante de los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand durante la cuarentena, dijera que la universidad había perdido prestigio.

En los meses que estuvo al frente de los programas, la nieta de Mirtha generó varias polémicas con sus opiniones. En una ocasión preguntó a sus invitados si el presidente Alberto Fernández terminaría su mandato, por lo que fue tildada de golpista y atentar contra la democracia.

Ahora fue muy criticada por un comentario sobre la Universidad de Buenos Aires, considerada como una de las mejores instituciones educativas de Latinoamérica y del mundo.

“Antes estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde”, expresó en la mesa el último fin de semana.

En las redes, la repercusión fue inmediata, entre miles de estudiantes que acudieron o acuden a la UBA, y hasta algunos famosos. Primero fue Dalma Maradona, que escribió en su cuenta de Twitter: "Sin generar ninguna polémica ni mucho menos quiero decir que tuve el privilegio de pasar por la universidad pública y que ¡volvería a elegirla sin dudarlo un segundo! Mi experiencia fue espectacular y me parece importante valorar lo que tenemos".

Y en las últimas horas, se sumó Carolina Papaleo, quien no solo es actriz sino una militante política con convicciones. “Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA”, expresó la hija de Irma Roy.

El tweet de Carolina, muy indignada.

Junto a su mensaje compartió el tuit de Aníbal Fernández en el que destacaba una noticia de 2019, referida a que la UBA había sido elegida como la mejor universidad de Latinoamérica por quinto año consecutivo.

Al leer lo escrito por su colega, Juana le respondió escuetamente: “No te pongas así... Yo también estudie en la escuela pública”, a lo que Papaleo no quiso continuar con el debate. Pero sí respondió a un tuit de una usuaria que la criticó con ironía diciendo "así saliste".