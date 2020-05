A lo largo de los años, Jorge Rial y Marcela Tauro tuvieron varios chispazos en " Intrusos". En esta ocasión, se produjo cuando entrevistaban a Juan Roccabruna, un joven que colaboraba en la clínica clausurada del doctor Mühlberger.

"Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación", expresó la periodista interrumpiendo el relato de Juan. Acto seguido, el conductor la miró fijamente y le preguntó si esa "imputación" era judicial.

"No, no creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica", insistió Tauro.

Ahí comenzó un feroz ida y vuelta entre los periodistas. "¿Quién te manda esta información", indagó el conductor. "Un informante mío", respondió ella sin dar detalles de su fuente.

Lejos de quedarse callado, Rial le respondió furioso: "Pero tenemos que dar los nombres Marcela, porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre sino lo daría. ¿Quién es?".

"No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije", se disculpó Tauro.

Y Jorge fue letal con su respuesta: "Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante".