Floppy Tesouro llegó a la pista del Cantando 2020, en la última gala del rock nacional, lista para sorprender y mostrarle al público su performance de la clásica canción de Luis Alberto Spinetta "Seguir viviendo sin tu amor”, pero Karina “La Princesita” no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su devolución.

Con cierta tensión desde el comienzo, la cantante de cumbia comenzó por destacar los dichos de Tesouro: “Quiero acotar que los cantantes que tienen oído sí se dan cuenta que desafinaron. Cuando estás cantando decís, 'uy, desafiné'. Me pasa a mí pero me doy cuenta. Siempre digo que lo más grave es no darse cuenta”.

Tras las filosas palabras del jurado, la modelo le llamó la atención a “La Princesita”: "No esperaba menos igual. No esperaba menos que ese comentario". Rápidamente, la cantante retrucó y se enfrentó: "¿Y qué te pareció mal de ese comentario?”.

“Primero que no me mirás a la cara. (…) A veces no hay que generalizar como hiciste conmigo y algunos de mis compañeros. Me dolió que dijeras que no tengo humildad porque la tengo y cada vez que vengo, vengo con muchas ganas de aprender y nadie te quiere hacer sentir angustiada. Pero si me siento atacada, permitime que te lo diga”, explicó la participante del " Cantando 2020".

"Yo no ataco, tómenselo como quieran, ya no me interesa", respondió Karina sin darle mucha importancia a la situación que comenzó cuando Ángel de Brito, el conductor del programa y periodista, destacó que Floppy Tesouro era una de las “enemigas” de Karina “La Princesita”.

"En una nota dijiste que Lola Latorre, Esmeralda Mitre y Floppy Tesouro te faltaron el respeto y yo no vengo a eso acá. Te respeto a vos y al jurado. Yo dije que como canté una canción tuya me hubiese gustado que me des una devolución de la parte vocal para trabajar con Hernán y con Pablo en los ensayos. Yo estoy feliz e incursionando en la música, pero no quiero quedar mal parada porque no me divierte", terminó la participante.

Para cerrar la discusión, Karina “La Princesita” los calificó con un 7: "Me pareció que se jugaron más por lo emocional. Pablo, me gustó lo que hiciste con los matices, el canto de Floppy me pareció que estuvo correcto, pero entiendo las limitaciones. Me gustó".

