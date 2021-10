El paso de las semanas en " Bake Off 2021" muestra la reducción de los participantes en la carpa más famosa del país. El reality de Telefe aumenta cada día su exigencia y los martes son jornadas complicadas para los pasteleros ya que deben enfrentar el desafío técnico, algo que genera dolores de cabeza.

El formato de la prueba muestra que los jurados dejan una receta y se marchan del estudio para que los integrantes del programa intenten replicar la preparación. Si bien esta vez tuvo la participación especial de Gastón Dalmau, ganador de "MasterChef Celebrity 2", el comienzo fue atipico y contaron con la presencia de Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.

.

Luego de pedir que realicen una mousse de chocolate, los jueces recorrieron las estaciones de los participantes para aconsejar o consultar sobre el trabajo. Además, Paula Chaves acompañó al pastelero y tuvo un particular intercambio con una participante que estaba muy concentrada en su postre.

Paula fue visitada por su tocaya y Betular, aunque no les prestó demasiada atención. "No querés que te hablemos mucho, no?", consultó el juez ante la indiferencia de la joven de 29 años. Fiel a su estilo, ella contestó con sinceridad: "No, hablenme. Pasa que estoy ocupada, chicos".

Paula de " Bake Off 2021" tuvo un intercambio con los jurados.

La tensión fue advertida por Chaves, quien realizó una advertencia a modo de broma por el ritmo necesario que tiene la competencia. "Bueno pero esto es así. Hay que cocinar y hablar al mismo tiempo, sino quedan descalificados", explicó la conductora para la risa de su amigo y la propia participante.

Como suele ocurrir, Paula acompañó su participación en " Bake Off 2021" con un meme en su cuenta de Twitter. A raíz de lo ocurrido, escribió con una particular imagen: "Si estoy ocupada, estoy ocupada".