Jorge Rial volvió a causar polémica después de asegurar que la rivalidad entre Lourdes Sánchez y Laurita Fernández comenzó por un presunto romance de la conductora del "Cantando" y el Chato Prada, pareja de la bailarina.

“Yo creo que en algún momento Lourdes sospechó algo de Laurita”, explicó Rial. Y Débora D’Amato agregó: “Yo tengo una información así: 10 años atrás, lo ha desmentido, pero es una realidad, Lourdes ya en pareja con el Chato, le encontró un mensaje de WhatsApp de Laurita que no le gustó nada”.

Lourdes Sánchez defendió a Laurita Fernández trás la versión de un romance con Chato Prada

Al aire junto a José María Listorti en "Hay que ver", Lourdes clarificó su versión y desmintió todo lo dicho en "Intrusos": "Dejen de mentir, de decir pavadas. Se meten con nosotras y me parece cualquiera lo que están diciendo”.

.

Ahora, el periodista llevó la discusión a Twitter y la amedrentó al compartir el video de una pelea entre las dos figuras en el "Bailando 2018": “Los malos y mentirosos somos nosotros @Intrusos”.

La primera parte del cruce virtual entre Sánchez y Rial

“Te invito a que busques en los archivos también las veces que dijimos ‘perdón’ y dimos vuelta la página, por si no conocés de qué se trata eso... Es una hermosa capacidad que tienen algunas personas de reconocer errores, pedir disculpas y avanzar en la vida sin culpas y rencores”, le respondió sin contenerse la conductora de "La previa del Cantando".

Chicaneando por completo, Rial no abandonó la pelea y contestó irónicamente: “Entonces hoy voy a esperar pacientemente que estaciones el pony y le pidas perdón a @Intrusos”.

La irónica respuesta de Jorge Rial

La bailarina fue contundente para terminar con el cruce virtual: "¿Perdón? ¿Por destrozarme? Por decir que me ‘ubicaron en un programa por ser la mujer del productor’ y no por mí, las mujeres también ocupamos un lugar en el medio por mérito propio y por ser capaces de eso y mucho mas, calladita no".

Lourdes cerró la discusión con esta respuesta

¡Así Lourdes Sánchez desmintió a Jorge Rial!

.