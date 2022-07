Luego de haber participado en la primera edición de "Gran Hermano", Tamara Paganini sufrió mucho la fama que tuvo gracias al reality. Es por esa razón que la ex participante decidió bajar su perfil mediático y alejarse de los focos por unos años.

En una entrevista que dio para "Seres Libres" por Crónica HD habló sobre su adolescencia y los problemas que tuvo con las drogas. "Creo que la primera vez que perdí el control fue con la cocaína. Yo era muy chica, tenía 16 años, tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años. Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese 'lujo', porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir comprar cocaína", comenzó contando en charla con Gastón Pauls.

.

Asimismo, Tamara Paganini advirtió que es muy frágil a pesar de mostrarse segura y avasayante. Así como también relato que durante la primaria no tenía amigos y sufría mucho el no tener plata. "Me afectaba mucho la pobreza, el no poder tener unas zapatillas sin agujeros, no te digo una zapatilla de marca porque la verdad es que yo iba a un colegio público y muy pocos tenían zapatillas de marca. Pero por lo menos tenían zapatillas sin agujeros", describió la situación.

Además, contó situaciones límites que la llevaron las drogas, sobre todo la cocaína. "No hacía falta que se me vaya el efecto para querer tomar más. Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me vaya la merca, que no se me vaya con la sangre. Una locura", recordó la exparticipante de "Gran Hermano".

Tamara Paganini en la entrevista que dio para "Seres Libres" por Crónica HD.

Además, recordó su paso por "Gran Hermano" y no lo hace de una buena manera. "La fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, en esa época los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo. Me pasaba cuando iba a hacer una presentación a algún boliche, porque no tenía otra manera de trabajar porque no podía conseguir un laburo normal", contó Tamara Paganini.

¡Mirá el video de la entrevista a Tamara Paganini, exparticipante de "Gran Hermano", para "Seres Libres" por Crónica HD!