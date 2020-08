En las últimas horas se sumaron a la lista de casos de Covid-19 Tamara Bella y su hija, Renata, de 11 años. "Lamentablemente tengo que dar esta noticia. Mi hija y yo dimos positivo en el PCR y tenemos CORONAVIRUS. Empezamos con síntomas el fin de semana. No sé dónde ni cuándo me lo contagié pero estamos aisladas y con tratamiento médico. Como muchos de ustedes saben, estoy sola con mi hija y no tengo a ningún familiar cerca ya que somos del interior así que transitaremos esto de la mejor manera posible con positivismo y buena energía", escribió en Instagram.

Luego subió una foto tomando la mano de su hija y escribió: "Daremos batalla a esta guerra princesa".

Por último compartió un video del momento en que le hicieron el hisopado y relató: "No soy impresionable y tengo el umbral de dolor alto: es muy importante que si tienen algún síntoma o si tuvieron contacto estrecho con alguien se lo realicen. Quiero transmitir tranquilidad y decirles que es un segundo y que no duele. Digo esto porque mucha gente se asusta sin siquiera haber pasado por ello".