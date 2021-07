Desde que Lali Espósito protagonizó la serie española de Netflix "Sky Rojo", se la comenzó a vincular sentimentalmente con el guionista de la ficción, David Victori. Incluso se los vio muy cariñosos en unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú.

Pero ahora, la jurado de "La Voz Argentina" brindó una entrevista con Verónica Lozano y se sometió a sus preguntas, en las que quiso saber sobre su relación amorosa con el director.

"¿Qué pasa con David Victori?", preguntó la conductora de "Cortá por Lozano". Al respecto, la actriz de 29 años respondió: "Somos amigos, amigos de verdad de verdad".

.

Sin embargo, la presentadora no se quedó conforme con la respuesta e insistió: "Está bueno ser amigos, amigos con derecho con los que te vas a Las Cataratas".

Fue en ese entonces cuando Lali contestó firme: "No, amigos. Tengo un montón de amigos". Y cerró: "Lo que no había hecho nunca era vivir en otro lado, armarme un departamentito en otro lado, porque siempre volvía a casa. Fue una experiencia bonita, no solo para lo que fui, que fue para Sky Rojo, sino el hecho de estar sola en otro lado".