Moria Casán y Susana Giménez fueron parte de una época dorada del mundo de la revista y de la comedia en cine junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Pero lejos de mantener viva una amistad, protagonizan la pelea más dura del verano. La diva de Telefé manifestó la semana pasada que "a los pobres hay que enseñarles a cultivar y hay que ayudarlos a que tengan gallinas en su casa". La declaración generó una enorme polémica y en "Incorrectas" trataron el tema. Como el hermano de Susana, Patricio Giménez, sostuvo que está de acuerdo con el pensamiento de su hermana y agregó que él haría huertas en las plazas, la One salió a cruzarlo y le dijo de todo.

Acerca del enojo de Susana, Casán disparó: "Yo no hablo de ella, hablé acerca de lo que dijo el hermano. Se ve que hay alguien que le cuenta todo lo que decimos", enfatizó Moria. Y agregó: "No hay nada que me interese menos que hablar de Susana porque siempre hace lo mismo y no tiene ninguna novedad. No es una mujer con riqueza, para sacarle cosas divertidas, el único que se las saca es (Antonio) Gasalla porque le pagan", agregó.

Además, la conductora de "Incorrectas" aclaró que nunca fueron amigas y que muchas de las veces que fue a su programa lo hizo porque le pagaron. "Una amiga es la que te llama si te pasa algo, una amiga es la que se preocupa o se ocupa de vos. Sin ser amiga mía, la señora Mirtha Legrand estuvo muy preocupada cuando estuve en la cárcel de Paraguay. Me dice Maxi Cardaci - representante de Moria- que lo llamaba todos los días para saber cómo estaba", reveló la conductora.

Días atrás, Moria había definido a Susana como "un producto de la prensa". "La descubrieron un día en Mau Mau bailando y de ahí empezó el shock", aseguró.