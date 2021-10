Wanda Nara y Mauro Icardi lograron reconciliarse luego de unas idas y venidas. En medio de su pelea, la relación de la empresaria con Maxi López mejoró bastante. El ex futbolista pasó mucho tiempo con sus hijos y las dos niñas de su ex esposa y su ex amigo. Ante esto, se puede ver que los días de conflictos quedaron atrás y poco a poco la paz empieza a aparecer en la familia ensamblada.

Ante la repercusión que tuvo este escándalo, Susana Giménez habló con la rubia para poder hacer una entrevista. La hermana de Zaira Nara aceptó pero puso algunas condiciones. Como respuesta a los pedidos que hizo la modelo, la diva de los teléfonos contraatacó y le pidió que el papá de sus hijos también esté presente.

.

La noticia fue dada por Pía Shaw en los últimos minutos de "Los ángeles de la mañana". La periodista contó que Giménez tendrá que viajar a París para poder hacerle la entrevista a Nara. Por está razón, quieren que el ex jugador del Crotone forme parte de la nota y pueda dar su versión de los hechos.

Por el momento, se desconoce si López aceptará la propuesta o si hará algunas exigencias como lo hizo la madre de sus hijos. Además de aportar en el programa, también mostrarán la buena relación que tienen los padres de Valentino, Benedicto y Costantino después de años de peleas.

Maxi López con sus hijos.

Las rubias tienen muy buena relación. La conductora ha viajado varias veces a Europa para visitar a la botinera y han compartido momentos muy graciosos frente a las cámaras. Es una oportunidad para ver de cerca cómo es la vida de Wanda Nara en el viejo continente, además de revelar todos los detalles sobre su reconciliación con Mauro Icardi.