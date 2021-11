El Wanda Gate cada vez tiene más condimentos y figuras que se comprometen con su opinión. Ahora, Susana Giménez sorprendió a todos al referirse al tema y tomar postura en el conflicto.

Cuando la diva de los teléfonos puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza, un grupo de periodistas la invadieron y lo primero que le consultaron fue sobre el escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

"¿Te vás a juntar con Wanda?", le preguntó el notero de "Los Ángeles de la Mañana". "Me voy a Miami para el primer viaje de Marley", respondió la conductora.

Consultada por la nota con la empresaria, manifestó: "Estamos en eso". Fue en ese entonces cuando se interesó por saber qué le preguntaría en caso de hacer un especial con ella: "Qué le voy a preguntar, ¡lo que todos quieren saber!".

"Soy más amiga de Wanda", soltó Susana. De todos modos agregó: "Yo no le doy consejos a nadie porque a mi no me gusta que me den. A todos nos ha pasado...".

Por último, consultó sobre la actitud de la China a Wanda: "No son amigas, no creo que sean amigas. Conocidas si, somos todos conocidos en el ambiente".