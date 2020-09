Este viernes por la tarde en "Intrusos" se anunció que Susana Giménez estaba ultimando los detalles para tomarse el avión y regresar a "La Mary", su chacra de Punta del Este. Recordemos que la diva de los teléfonos volvió a suelo argentino para hacerse algunos estudios médicos y operarse del codo.

Tras cumplirse 14 días de aislamiento por protocolo, la conductora decidió volver a Uruguay luego de que la operación haya sido un éxito. "Vino a operarse (a Buenos Aires) y se va", declaró seguro Jorge Rial al tratar el tema en el ciclo de América.

.

"A diferencia de la otra vez, hablan ya de una ciudadana argentina residente en Uruguay. Ya figura como residente en Uruguay", aclaró el periodista para dar a conocer que la presentadora ya habría conseguido la ciudadanía uruguaya. A lo que Adrián Pallares acotó: "No vino solo a atenderse el codo, me parece que vino a terminar de arreglar todo tipo de papeles para definitivamente radicarse en Uruguay".

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó categórico: "No quiere estar en la Argentina, no mientras dure la pandemia por lo menos y después no sé. Y si se quiere quedar en Uruguay, pero cuando quiera trabajar va a tener que volver para estar en la tele".

"Confrontados" por su lado agregó una nueva bomba relacionada a la diva. Al parecer, Telefe estaría pensando en ella para ser la conductora de una nueva edición de "La Voz" y que esto significaría una gran apuesta del canal de las pelotas.