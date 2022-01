Luego de que en el programa "A la tarde" dieran la información de que Susana Giménez estaba considerando la posibilidad de reencontrarse con su expareja Jorge Rama, quien la estafó en numerosas ocasiones, la diva llamó furiosa en vivo para desmentir la versión y, además, tuvo durísimas palabras para Karina Mazzocco, la conductora.

.

"Sí, sí. No sé qué le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso, a hablar mal de sus amigos, de sus pares", dijo, hablando al celular de Luis Ventura.

En el programa de hoy, jueves 27 de enero, Mazzocco comenzó diciendo que tenía algunas distinciones que hacer luego de lo sucedido con la "Diva de los teléfonos".

"La información que nos llegó era una bomba, lo chequeamos, nos vino de la mano de Luis Ventura y de uno de sus informantes más confiables. Por eso lo compartimos. Pero Susana llamó en vivo, enfurecida, y desactivó el rumor", dijo la conductora.

Contundente descargo de Karina Mazzocco.

"Hay que recordar que este es un programa de espectáculos, tiene rasgos muy fuertes de investigación, y la verdad es que esta información había sido más que revisada. 'A la tarde' es un programa que incomoda, pero no solamente a los protagonistas de las historias sino que también a nosotros mismos nos incomoda tener que compartir la información. Pero somos comunicadores y este es nuestro trabajo. Ninguna información que damos es un ataque personal a nadie, nos contratan para hacer esto que estamos haciendo. Estoy orgullosa de mi equipo de producción y de mis compañeros", agregó.

Además, le dedicó unas sorprendentes palabras a Susana Giménez: "Estoy orgullosa de lo que hizo Susana ayer. Comunicarse en vivo. Ella, la número uno de la televisión llamó, caliente como una pava, y dijo 'Esto no es así'. Puede fallar. Podemos equivocarnos. Agradecerle a Susana que se comunicó con Luis Ventura, que llamó y desactivó la bomba".

Mirá el descargo completo de Karina Mazzocco sobre Susana Giménez