Este lunes 24 de enero, Florencia de la V debutó como conductora en " Intrusos" y para coronar el comienzo de esta nueva etapa, logró obtener una nota con Susana Giménez. Pero la diva, en vez de mandarle buenos deseos, le cortó el rostro de una manera rotunda.

Desde Punta del Este, la conductora expresó hacia el notero: "No me importan los programas que hablan mal. Voy a ver... Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso".

De vuelta al piso de "Intrusos", Florencia le habló directamente a Susana: "Susana, te hablo de colega a colega. No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa y te lo digo mirándote a los ojos: en este programa yo te voy a cuidar, siempre. Lo que haya pasado en el pasado, no sé, no me consta, no me hago cargo. Ya bastante que me hago cargo de mis cosas como que me voy a hacer cargo de las cosas de los demás".

Por otro lado, agregó: "Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única".

Mirá el tenso cruce entre Susana Giménez y Florencia de la V