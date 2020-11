La farándula argentina se encuentra en shock ante la muerte de Diego Maradona. Famosos de todas partes del mundo despidieron al ex futbolista, que falleció este miércoles a sus 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio.

Susana Giménez fue entrevistada por Telefe y se mostró angustiada por la noticia: "Me hubiera gustado... aunque ahora estábamos bien, estábamos amigos. Me hubiera gustado decirle cuánto lo quise. Era muy generoso, era divino".

Y contó una inédita anécdota: "Una vez me dijo: 'Qué lindo lo que tenés en el cuello, ¿de dónde es? así se lo compro a Claudia'. Y le dije que era un brillante de Tiffany. Al tiempo la vi a Claudia y tenía el brillante. Después fuimos una vez a esquiar y me preguntó por qué no tenía el collar y le dije que lo había perdido. A la semana lo compró y me lo regaló".

"Se reía, era gracioso. Tengo fotos de mi cumpleaños en Mar del Plata. Él tenía 20 años, y era tan lindo con esos ojos, esa carita. Lo quise muchísimo, lo admiré como todos. No creo que haya alguien que no haya admirado a Diego. Lo vamos a recordar por siempre", continuó la diva en un espacio informativo conducido por Germán Paoloski.

Asimismo, Susana fue muy sincera con sus palabras: "Hizo todo lo posible para morirse". Y agregó: "¿Por qué no dormirlo hasta que se le pase eso que tenía con el alcohol? Me dijeron que tomaba mucho".

.

Luego, se refirió a la persona que lo introdujo en el mundo de las drogas: "A la única que no hay que perdonar es a la persona que le dio de probar por primera vez la droga. No sé quién fue, pero sé que fue en Barcelona".

Además manifestó sobre la popularidad que tenía el ex jugador: “Era tal la fama y el amor y locura que despertaba... Él tenía todo. Fuimos muy amigos. Me hubiera gustado decirle cuánto lo quise y valoré su generosidad".

Por último, Susana le dedicó un posteo en sus redes: "El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz...".