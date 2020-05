Instalada en La Mary, su chacra en Punta del Este, Susana Giménez admitió que tuvo un diálogo con Nicole Neumann en privado luego de protagonizar un increíble cruce por la decisión que tomó con Rita, su nueva mascota.

En medio de la cuarentena, la diva de los telefonos adoptó a la perrita para tener compañía durante la cuarentena en su casa de Barrio Parques, pero después de una semana decidió devolverla al criadero por su mal comportamiento.

Su decisión despertó fuertes críticas de parte de aquellas figuras de la farándula argentina que se han declarado como defensores de los animales. Una de ellas fue Neumann, quien no estuvo de acuerdo con la aptitud que tomó la diva y por eso expresó su enojo en "Nosotros a la mañana". Por su parte, Susana habló en "Intrusos" y no hizo esperar su respuesta: ¡la tildó de "estúpida"!

Rita es de raza vizsla.

Lejos de los rencores, la conductora reveló que luego del intercambio, la ex de Fabián Cubero se comunicó con ella en forma privada para pedirle disculpas. "Salgo a aclarar lo que me importa, nada más. El otro día aclaré lo del perro porque lo peor que me pueden decir es que 'devolví un perro, que el perro no se cambia, que el perro no es una cartera'. Es lo peor que me pueden decir porque para mí mis perros son mis hijos", resaltó en "Los Ángeles de la Mañana".

Por último, sobre sus dichos sobre Nicole, manifestó: "No quiero hablar más, pobre... porque le dije estúpida. Después me llamó y me dijo 'yo no dije eso, te admiro, te admiré toda la vida'. La verdad que estuvo bien. Vos ves cómo es la prensa, vos llegás y te dicen decí esto, o matá a esta, o al otro, y bueno es así. Pero me dio bronca porque ella sabe muy bien lo que siento por los animales".