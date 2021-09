A más de un año de estar afuera de la pantalla, tiempo en los que padeció Coronavirus y debió ser internada, Susana Giménez regresó a la televisión con una entrevista en Telefe Noticias, con Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Allí habló honestamente sobre sus miedos y la actualidad en Argentina.

En la entrevista su pudo ver a los periodistas y a la diva juntos en el mismo lugar, pero se trató de un truco de cámara. La nota se realizó a través de una tecnología de realidad aumentada, lo que permitió simular que los tres estaban juntos cuando en realidad Susana estaba en su casa y Pérez y Barili, en el estudio de Telefe.

Susana no estuvo en el estudio, sino que realizó la entrevista desde su casa.

El primer tema de la charla fue cómo vivió los momentos en los que estuvo internada en Uruguay por complicaciones derivadas del coronavirus. “Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja”, comenzó diciendo.

Cuando Barili le preguntó por sus principales miedos al contagiarse, la diva no dudó: “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran”.

Susana Giménez contando como atravesó el coronavirus

“No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, agregó, conmovida al recordar todo.

.

Sobre ese momento de quiebre, detalló: “Me acuerdo que un día me llamó mi nieta Lucia y yo ya estaba en terapia intensiva y empecé a llorar durante una hora. No podía hacer nada, ni rezar y eso que yo rezo todas las noches antes de dormir, pero ahí no rezaba, y no es que estaba enojada con Dios, pero me preguntaba por qué”.

Pero "Su" fue virtuosa al sacar algo positivo de ese infierno: “Aprendí que hay cosas muchos más importantes, que la salud es lo primero en el mundo, sentirte con ganas, fuerte. Yo no podía moverme".

Susana habló sobre su presente amoroso: "No estoy enamorada ni me quiero enamorar"

Cristina le consultó cómo estaba su corazón, y la diva de los teléfonos fue tajante: “¿Si estoy enamorada o me quiero enamorar? No, no y no. Ni estoy enamorada ni me quiero enamorar. Estoy bien con mis cosas, extraño el trabajo y voy a volver al canal en marzo, ya tengo el contrato firmado".

Y luego se refirió sin pelos en la lengua a los rumores que la involucraron con un misterioso hombre: "Hubo un estúpido que me sacó a bailar y yo no sabía ni cómo se llamaba. Quería un poco de fama, pero fueron cinco minutos que bailamos en un restaurante en el cantó mi hermano Patricio”.

Susana Giménez habló sobre la política nacional

Para cerrar, también opinó sobre la realidad política de nuestro país: “Me preocupa todo, la inflación, la pobreza y la inseguridad. El aumento de las cosas me parece increíble. Sé que la gente sufre".

Y contestó que estará en el país para las PASO, por lo que irá a emitir su voto: "Un voto es un voto y tengo ganas de votar a ver si pasa algo positivo, si la gente reacciona. Pero no quiero hablar de política porque me salen cosas del corazón y después me llaman Ricardo (Darín) y Flor (Bass) y me retan”, dijo, entre risas.

Mirá el video de la entrevista a Susana Giménez