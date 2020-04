Cansada de las críticas que recibió por devolver a su nuevo perro al criadero, Susana Giménez rompió el silencio y contraatacó contra todos aquellas figuras de la farándula argentina que la destrozaron. "¿Por qué tengo que soportar que haya estúpidas?", lanzó sin filtro este lunes por la tarde.

Y agregó con un tono elevado en el ciclo de Jorge Rial cuando le preguntaron por los fuertes dichos de Marcela Baños: "Si yo no la conozco a Marcela Baños. Estoy harta de las críticas, me gustan los perros más que muchas personas".

Por otro lado le consultaron por Nicole Neumann, quien criticó fuertemente a Susana tras comprar un animal en vez de adoptarlo. "Otra estúpida, sabe que soy fanática de los perros como ella. ¿Dónde quieren que la compre a la perra, en una farmacia? No saben de nada, durante 33 años que tengo el programa de televisión y pregunto y digo que averigüen desde la producción. No me gusta hablar mal de la gente al pedo", sentenció.

La diva se hartó de las críticas.

Tras sus dichos, le preguntaron si alguna vez la había invitado a su ciclo de Telefe, pero la diva solo llegó a decir que participó de un sketch y tampoco se mostró interesada en integrarla a sus livings televisivos.

"¿Será por (Facundo) Moyano que nunca la invitaste?", volvieron a preguntar. Por lo que Susana expresó sorprendida: "Basta, vine a hablar del perro”.