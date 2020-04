Susana Giménez hizo su descargo luego del escándalo que generó al devolver a una perrita que había adoptado y aprovechó para hablar de varios temas de actualidad.

La diva fue consultada por Rodrigo Lussich en "Intrusos" sobre un impuesto que podrían pagar los ciudadanos más ricos por única vez en medio de la crisis económica desatada por la cuarentena.

Inmediatamente, la diva aseguró que no creía que fuera por "única vez" y reveló su postura sobre las políticas económicas del país: "Ya blanqueamos todo lo que teníamos que pagar, muchos no blanquearon, que los felicito".

Inmediatamente, Jorge Rial la frenó y le aclaró que no había que felicitarlos porque era algo ilegal.

Y Susana insistió: "Y bueno, hay tantas cosas que están fuera de la ley. Sé que hice bien pero conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. Yo me siento una estúpida que alguien me dice 'yo no blanqueé'. Es un país que nos están ahogando con los impuestos Somos el único país que pagas bienes personales, único país que paga anticipos. No existe en el mundo".