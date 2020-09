Tras operarse y luego de algunas dudas sobre su futura residencia, finalmente Susana Giménez volvió a Punta del Este, en un vuelo privado. La conductora cumplió los 14 días de aislamiento y en la tarde del domingo fue hasta el aeropuerto de San Fernando, donde se subió a un avión de la compañía que siempre la traslada hacia su segundo hogar.

Tras pasar unos meses en Uruguay, la diva había regresado el 28 de agosto al país para someterse a un tratamiento odontológico y luego someterse a una cirugía por su dolor en el codo. Su se había caído en su chacra La Mary, ubicada en Punta, y tras hablar con su médico, Alejandro Druetto, coordinó el viaje y la operación en Buenos Aires, que se llevó a cabo el 3 de septiembre en el Sanatorio Otamendi.

Si bien tras el procedimiento Giménez comenzó su rehabilitación en su casa de Barrio Parque, al mismo tiempo que cumplía con las dos semanas de aislamiento por haber viajado desde el exterior, y en un primer momento se creyó que la conductora se quedaría definitivamente en Buenos Aires, en la semana se comenzó a rumorear que volvería a viajar por algunos movimientos llamativos que los vecinos advirtieron en su propiedad.

.

Aunque se suponía que el viernes era el día en que dejaría la Argentina, hace pocos días se sometió a un hisopado y debía esperar el resultado negativo para montar el operativo regreso a La Mary, que se realizó exitosamente ayer, no bien le dieron la buena noticia.

También se conocieron imágenes de la diva en medio de su traslado, en las que se observó su brazo ya recuperado, sin necesidad de un pañuelo ni yeso que lo inmovilice, aunque al bajar del auto en San Fernando se la notó con molestias propias del posoperatorio. Luciendo un tapado y un pantalón de cuero negros, con zapatos rojos, sombrero y barbijo a tono con la inscripción "Su", charló con el portal Farándula Show de buen humor.

"Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Extrañaba a mis perros y ellos también a mí", expresó sobre sus ganas de viajar.

Hace unos días, el Negro Oscar González Oro, radicado en Punta durante la cuarentena, contó que espera a su amiga para salir a pasear. "Iremos a comer, como siempre. Hay algunos lugares abiertos, no todos", aseguró en respuesta a las declaraciones de su colega.

En 2020 la diva pensaba hacer su programa desde julio, pero canceló inmediatamente sus planes al notar que el aislamiento iba para largo. En el ámbito laboral, sólo tiene pensado participar del ciclo "Por el mundo en casa", porque el conductor es su amigo Marley, aunque no hay nada confirmado. También, de Telefé la quieren para que conduzca "La voz", pero aunque hablaron con ella, no hay ningún avance por el momento.

Finalmente, mientras se recupera y descansa en su chacra, Susana tiene pensado seguir de cerca la venta de La Tertulia, su mansión ubicada en Laguna Garzón que la diva no sabe cómo sacarse de encima sin perder dinero.