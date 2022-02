El miércoles 16 de febrero, se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Gustavo Martínez. Poco a poco se fueron conociendo diferentes teorías sobre la posibilidad de su suicidio, pero las cosas se van aclarando y al parecer la víctima padecía de Alzheimer.

Frente a los datos que se fueron recogiendo, vecinos y amigos de la expareja de Ricardo Fort contaron el deterioro que estaba sufriendo por la gran depresión que tenía. "El tipo viene hace años con la depresión, no es de ahora. El tipo en un año perdió 12/15 kilos", expresó un amigo del tutor de Felipe y Martita Fort en "A la Tarde".

.

Asimismo, un vecino del edificio donde sucedió la tragedia habló con Débora D'Amato y contó que lo vio la tarde del martes 15 y lo notó perdido por la cantidad de medicación que estaba tomando. "La depresión es de larga data, estaban todos preocupados. Hoy con el diario del lunes, entiendo lo que ví", comenzó diciendo la panelista de "A la tarde".

"Yo hace rato lo venían viendo muy cabizbajo, muy medicado porque cuando hablaba le costaba, balbuceaba más de lo que hablaba y tenía un temblor en las manos y en el habla que le llamó la atención", relató la periodista de lo que le dijo un vecino de la torre donde vivía.

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort.

Además, el portero reconoció que él tenía que acompañar a Gustavo hasta su auto porque no sabía dónde lo tenía y lo notaba perdido. Por suerte, era consciente de su estado y no salía a manejar sino que iba a poner el auto en marcha para no dejarlo estar.

Mirá los videos donde cuentan los signos que alertaban la depresión que tenía Gustavo Martínez