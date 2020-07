Tras un fuerte reclamo por parte de sus empleados por falta de pago de salarios, Adrián Suar reconoció que Polka "está cerrada". En medio de la cuarentena por coronavirus, advirtió que su firma atraviesa una grave crisis.

"Más allá de la pandemia que es lo que todos ya sabemos, es muy díficil hacer ficción en la Argentina por los costos tan altos. No es de ahora, lo vengo arrastrando desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene, son 280 personas", reconoció.

.

El pasado jueves, trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) se movilizaron en la puerta de los estudios de Artear, mayor socia de la firma de Suar.

"La ecuación es inviable por las horas que tienen las producciones en el aire. Yo sabía perfectamente el problema que tenía Polka. Pero el sentido de pertenencia es muy fuerte. En 26 años Polka hizo 77 ficciones", destacó el también actor este lunes en " Intrusos".

En cuanto a su relación con el Grupo Clarín, uno de los sectores mejor posicionado en el ambiente mediático, el empresario explicó: "Cuando Clarín compró Polka en el año 97 o 98, era el auge en ese momento y la torta publicitaria era de 400 millones de dólares. Hoy la torta en todo el país es de 100 millones de dólares, es una tristeza. Qué difícil".

En ese sentido, Jorge Rial le consultó cómo atravesaba esta situación tan crítica para su empresa y reconoció: "Es el momento más difícil de mi carrera desde el punto de vista emocional".

"La ecuación es inviable por las horas que tienen las producciones en el aire. Yo sabía perfectamente el problema que tenía Polka. Pero el sentido de pertenencia es muy fuerte. En 26 años Polka hizo 77 ficciones. Yo sabía lo que se venía", aseguró.

Pero además advirtió: "Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego". Incluso lamentó que Polka "hoy está cerrada" y confió que busca evitar la quiebra.

"No quiero que la realidad me gane", aseveró Suar. Incluso admitió que utilizó sus últimos recursos en la producción de "Argentina, tierra de amor y venganza", la novela más exitosa de El Trece en 2019.

Delfina Chaves y Albert Baró en "Argentina, tierra de amor y venganza".

"Me la gasté toda en 'ATAV'. La reventé toda. Me di un lujo personal nada más, eso saqué de ganancia, una pequeña rentabilidad. Siempre digo que soy el Ricardo Bochini de los productores. Acá me fue muy bien, no vendí mucho afuera, en general Argentina no vende mucho afuera", contó.

Respecto a las razones que llevaron a la firma fundada en 1994 a esta drástica situación, Suar detalló: "Al no tener las 300 horas de la tira anuales, que era mi caballito de batalla, de enero a diciembre, se complica, porque eso no vuelve más. Hablo de la tele, no de El Trece solamente. Se dice que la ficción es solamente ganancia, y no es así".

La manifestación de trabajadores de Satsaid en Artear.

"No es tan fácil hacer ficción, no ganás siempre. Cuando producís, ganas, perdés, empatás, ganás, ganás, perdés, perdés. Lo mío es vocación y amor. Por eso hice más ficciones de las que tendría que haber hecho. Es más, cuando hice algo por guita, me fue mal", manifestó.

Sobre la posibilidad de mejorar la realidad de Polka, expresó "Esto lo sacamos entre todos, una mesa de trabajo, o va hacer muy difícil. Se necesita una reforma, hay que rever los gastos extra".

"El sindicato me pregunta por qué no hago otra cosa que no sea ficción para salvar a la empresa. No es mi oficio, hago lo que amo. No está en mi naturaleza, no me invita a pensar en otra cosa. Seguramente, si le sumaba entretenimiento me quedaba con todo, pero lo mío es la ficción, lo que amo", admitió.