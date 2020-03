En la previa al estreno de "Corazón Loco", su película más reciente, Adrián Suar hizo un repaso por las diferentes experiencias vividas con sus ex parejas. Sin embargo, llamó la atención al revelar una violenta discusión tuvo cuando era pareja de Araceli González.

Tras ocho años de matrimonio y la disputa de un divorcio que se reavivó en los últimos meses, son miles las anécdotas que guarda la pareja. "Hemos vivido cosas realmente muy lindas y después obviamente han pasado cosas que a mí y a ella no le gustaron, pero pasaron tantos años...", recordó el director de programación de El Trece.

.

Fruto de su amor nació su hijo mayor, Toto Kirzner, en 1998. No obstante, años más tarde, la pareja entró en crisis y en 2004 firmaron la separación. "No conocen a Ara enojada. Son circunstancias, pero para no ser careta, no me gustó y me enojé con ella”, confesó cuando la actriz reflotó el conflicto por la división de bienes y el reclamo de un porcentaje de las acciones de Pol-Ka.

Su hijo Toto también es actor.

"Ella es muy graciosa cuando está enojada. Me ha puteado de maneras que nadie me ha puteado, es una tremenda y muy buena puteadora", describió y luego sorprendió con su confesión: "Alguna vez hubo un pelo, ella me agarró a mí y yo a ella. ‘¡Pero Adrián, pará, pará!’ y ‘¡Pero Ara, Ara, pará!’".

De todos modos, durante un móvil con " Intrusos", Suar desdramatizó su relato: "Recuerdo esas cosas y lo digo con humor porque nos reímos muchísimo".

Suar se lamentó por la ruptura con Griselda Siciliani.

El último amor de Adrián Suar

Reconocido por su humor y originalidad, "El Chueco" supo conquistar a otras mujeres de la farándula argentina. Además de su matrimonio con Araceli González, el actor tuvo un largo romance con Griselda Siciliani.

En un móvil con " Intrusos", programa conducido por Jorge Rial, el productor lamentó que la historia de amor con la madre de Margarita, la hija que tienen en común, haya terminado. "Hubiera preferido no separarme con Gri. Nunca nos peleamos. Es más, ya pasaron tres años y medio, y guardo un vínculo divino”, resaltó.