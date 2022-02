Tras regresar de su romántica Luna de miel con Ricky Montaner y celebrar su primer mes de casada, Stefi Roitman se refirió a los rumores que indicaban su mala relación con su suegra Marlene Rodríguez.

En un primer momento trascendió que la actriz se habría enojado con la esposa de Ricardo Montaner mientras celebrara su boda con con cantante, incluso se dijo que el vínculo era tenso desde hace tiempo. Por esa misma razón, el intérprete de "Soy feliz" salió a desmentir la noticia y se mostró molesto por las versiones que circulaban. Pero ahora, fue Stefi la que rompió el silencio.

Harta de las especulaciones, la modelo de 27 años expresó: "Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido".

.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", sostuvo en diálogo con el ciclo radial "Perros de la calle".