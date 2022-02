Stefi Roitman vive un momento de mucha alegría después de casarse con Ricky Montaner. Ambos celebraron su amor con una gran fiesta los primeros días del 2022 en el que hubo muchas celebridades presentes. Apenas llegada de su luna de miel, brindó una entrevista en la que reveló una historia muy particular.

La actriz y el cantante comenzaron a salir a principios de 2020 y sintieron gran conexión, por lo que al poco tiempo decidieron apostar más y casarse. Sin embargo, en el medio de su historia vivieron juntos en Miami junto al resto de la familia de su pareja, que se hacen llamar "El Clan Montaner".

Lo cierto es que su relación con el hijo de Ricardo Montaner no fue el primer encuentro o cruce que tuvo con sus seres queridos. Durante la entrevista en el programa radial "Perros De La Calle", recordó un viaje que realizó en 2019 para ver el Cirque du Soleil de Lionel Messi. "Me acuerdo que en ese viaje me encontré a la familia Montaner porque fueron invitados por Messi y Jorge Messi", comenzó.

"Yo no los conocía y fui a saludar porque soy una caradura. Estaban Camilo, Evaluna, Marlene y Ricardo. Ricky no estaba ni existía en mi vida", agregó. Claro que ese recuerdo sigue fresco, incluso en sus nuevos familiares: "Yo saludé a Camilo y Evaluna. Él me dice que se acordaba que yo los había saludado a pesar de que no me conocían".

Parte de "El Clan Montaner".

"A Montaner no lo saludé, me daba mucha vergüenza. Fue más una cuestión de ser contemporáneos y les dije a Evaluna y Camilo que los admiraba un montón y me gustaba lo que hacen", recordó sobre el que podría haber sido su primer contacto con su actual suegro.

La conductora vive en Miami junto a su esposo, aunque se encuentra en Argentina pasando algunos días hasta retomar con la actividad laboral en Estados Unidos, además de que en su país natal las ofertas no le faltan.