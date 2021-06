Desde el momento en el que se conocieron hace menos de dos años, Stefi Roitman y Ricky Montaner se volvieron inseparables y debido al aislamiento por coronavirus que atravesaron juntos, su relación se consolidó en pocos meses.

Invitada al ciclo de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos Hablar", la actriz dio algunos detalles de su vínculo con el artista venezolano: “Cuando lo vi no pensé que me iba a casar con él, pero dije: ‘este pibe no puede ser’. Literal, desde ese viaje, nunca más nos separamos. Fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así”.

Ricky Montaner y Stefi Roitman planean casarse en enero 2022 con una lista de famosos VIP.

Gracias a la cuarentena por Covid-19, Roitman permaneció aislada en Miami junto a la familia Montaner: “Fui a Miami primero dos semanas, volví en febrero, volví a ir para la boda de Evaluna y después me agarró la pandemia. Al principio me quedé porque cerraron las fronteras, averigüe vuelos de repatriación y me terminé quedando por elección”.

Sin embargo, meses después, los jóvenes se comprometieron y la modelo de 26 años ya está organizando todo, hasta la fecha en la que va a pasar por el altar: “Enero 2022. Si todo sigue bien, porque estamos en un momento difícil”.

Además, Roitman dejó a todos con la boca abierta con la lista de celebridades VIP que estarán en la ceremonia: "Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali Espósito, Tini Stoessel... estoy tirando un montón de nombres, no me crean tanto... digamos que estos son los amigos".