El sábado 8 de enero será el gran casamiento de Stefi Roitman con Ricky Montaner. Durante el 2021 la modelo tuvo diversas celebraciones con sus amigas a modo de despedida de soltera, incluido un divertido viaje a Colombia donde disfrutaron de las playas paradisíacas y de salidas nocturnas.

La expectativa por saber detalles de la boda comenzó a aumentar en las últimas semanas. Si bien la pareja trató de que la información quedara en privado, en un confuso episodio Marley y Lali Espósito develaron sin querer la fecha de la ceremonia en el programa "Por el Mundo".

.

En ese sentido, en la emisión del miércoles de "Intrusos", Maite Peñoñori reveló el pacto de confidencialidad que implementó la familia Montaner para que no se filtraran más datos sobre el evento. “No sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, informó la panelista.

“Le han hecho firmar un contrato de confidencialidad los Montaner, esa secta malísima que sabemos que son capaces de todo, a la chica Stefi para que no cuente ya no de la familia, sino del casamiento”, agregó con picardía Rodrigo Lussich.

Donde será la fiesta de casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

En cuanto al lugar donde se llevará a cabo la celebración, Peñoñori comentó la estrategia de la pareja para mantener en secreto la locación. “No querían que se sepa el lugar. Por eso la invitación era un secret location, no te decía el lugar. Si vos confirmabas tu asistencia y decías que ibas a estar, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección para que no se la chusmees a nadie”, indicó.

La gran fiesta será en una estancia de campo por la zona de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires y habrá entre 400 y 600 invitados. La elección del establecimiento al aire libre en parte fue por el aumento de casos de coronavirus que hay en el país y como medida de prevención la expanelista de "Los Ángeles de la mañana" adelantó que todos los que asistan serán testeados por seguridad.

Mirá lo que dijeron sobre el pacto de confidencialidad que firmó Stefi Roitman