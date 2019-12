Graciela Alfano marcó "agenda" en el programa de Ángel de Brito y la pasó el trapo a las históricas panelistas, especialmente a Yanina Latorre. Ayer, tras su salida del ciclo de El Trece fue a " Intrusos". Sentada en el programa de Jorge Rial, Alfano apuntó durísima contra De Brito.

"Ángel me cerraba el micrófono. Tiene una cosa que detesto y ya se lo dije. Yo no sé si es una falla como conductor o si le gusta, pero cierra los micrófonos", comenzó. Y agregó: "Es un estilo espantoso de censurar, lo repudio. A mí no me divierte y no es parte del juego. Cuando me cortó el micrófono, me paré como una loca y me levanté para hablar con mi representante atrás de cámara. Se puede admitir si es un chiste, porque si no, es una misoginia". Como cierre de su diatriba contra el periodista, Alfano le habló directamente al conductor. "Querido Angelito, ya te lo dije, mañana contéstame lo que quieras porque a mí no me entran las balas, soy feliz cada día".

La semana pasada, la actriz celebró sus espléndidos 67 años y desde 1971, cuando irrumpió en los medios como Miss Siete Días, es considerada el mayor icono de belleza de la Argentina. Madre de tres hijos, Nicolás, Francisco y Gonzalo, quien está a punto de convertirla en abuela por primera vez, asegura que no la afecta el paso del tiempo. "Al contrario, estoy feliz de cumplir años. Cuando miro para atrás, no hago más que felicitarme a mí misma".

Y explica cada uno de los secretos que le permiten seguir luciendo espléndida, en todos los sentidos. Pero reconoce que el hecho de que siempre la hallan prejuzgado por su bello aspecto exterior, también tiene una parte negativa. "Le hacen mucho bullying a las personas lindas. Yo lo he padecido toda mi vida. No sabía por qué, pero llegaba a un lugar o empezaba un trabajo y se me castigaba. Podían ser por defectos físicos, incluso. Nadie te va a hacer bullying por los lindos ojos que tenés, pero buscan cualquier cosa, hasta de tu vida privada. Mi mamá, como ya se sabe, tenía una adicción y muchas veces llegaba a buscarme al colegio en estado de ebriedad. Es que la belleza causa envidia y la envidia es muy cruel", finalizó.