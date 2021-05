La versión de que Silvina Escudero y Mariano Martínez estarían comenzando un romance surgió la semana pasada. Sin embargo, no pasaron muchas horas hasta que ambos lo desmintieron categóricamente. Pero un chiste de Jey Mammon, los nervios de la bailarina y la incomodidad de un misterioso invitado al ciclo del humorista reavivaron el rumor de acercamiento.

Este jueves por la noche, la panelista de "Los Mammones" quiso contar “un chiste buenísimo” y Jey no perdió la oportunidad de lanzarle un pícaro comentario: “Andá a contárselo a tu amigo”. A lo que Escudero reaccionó con un ataque de risas. Lejos de quedar ahí, el conductor disparó: “¡Dejá de reírte porque voy a contar la verdad! ¿Lo digo? ¿O no lo digo? ¡Me encanta tu amigo, Silvina!”. Desesperada, la bailarina le advirtió: “¡Ni se te ocurra! ¡Hay cosas que no se cuentan!”.

Acto seguido, Jey avanzó hacia el estudio de "Polémica en el Bar", lugar donde el actor estaba sentado entre penumbras en una banqueta mientras miraba el programa. “Te salvó la luz”, enfatizó Mammon. Y luego se lamentó porque "los lindos siempre se emparejan con los lindos".

Este último comentario del presentador encendió las alarmas en "Intrusos". “Mariano Martínez estuvo entre bambalinas. La foto lo demuestra”, afirmó Rodrigo Lussich al analizar la imagen. Mientras que Adrián Pallares agregó que Jey bromeó con hacer una cabalgata mientras chicaneaba a Escudero, antes de ir en búsqueda del hombre de rulos, que preservó su identidad oculta detrás del barbijo y por las sombras.