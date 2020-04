Con amplia experiencia en la televisión y en la radio, Cristina Pérez dejó de lado su faceta periodística y abrió su corazón para hablar de su separación del empresario textil Marcos Yoel Freue. La periodista confirmó la triste noticia en su programa de Radio Mitre y sorprendió a todos ya que el romance recién había comenzado el año pasado.

"Esta semana no fue fácil, me separé, nos separamos. Tiene que ver con los proyectos personales de cada uno que a veces hacen eclosión en la vida. A mí no es la primera vez que me pasa que haya un cruce en los caminos, uno elige una forma de vivir que el otro puede no tener. Eso divide las aguas. Para no dañar el amor, se transitan momentos... Los amores tienen un ciclo y no hay que vivir ese momento como un fracaso, sino como el tiempo en que esa relación perteneció a la historia de nuestra vida", contó Pérez en el pase radial con Jorge Fernández Díaz, minutos antes de tomar la posta en "Confesiones en la noche".

.

De muy bajo perfil, la presentadora de noticias aseguró que el fin de su noviazgo fue armonioso: "No hay separaciones sin dolor. En el caso de Yoel hay una vocación religiosa en él, que es muy respetable. A partir de eso, diferencias irreconciliables entre nosotros. Pero en el momento que se estuvo juntos, se dio lo mejor, el uno al otro".

La primera salida en público de la pareja ocurrió en octubre de 2019. Ambos fueron juntos al Martín Fierro de la Moda y allí, incluso, se dieron la mano. "Estoy muy feliz. Y el amor nos hace florecer, así que un poco nos va dictando los caminos. Yo siempre digo que al amor no se lo busca, se lo encuentra, pero tenemos que tener el corazón adelante de esa experiencia transformadora que es el amor, porque nos da vuelta todo un poco y nos pone patas para arriba", manifestó en aquel momento.