Tras un 2019 tormentoso, Julieta Prandi logró superar el gran conflictoque vivió con su exmarido, Claudio Contardi y en este momento se encuentra brillando en la obra "Atrapados en el Museo" en Villa Carlos Paz.

Además de tener un gran presente profesional, también volvió a encontrar el amor en, nada más ni nada menos, que Guido Sardelli, integrante de la mítica banda " Airbag". Hace poco, varios usuarios de las redes sociales salieron a cuestionar la diferencia de edad (de seis años) entre la modelo y el músico, pero ella prefirió centrarse en su romance y no darle importancia a las críticas.

De todos modos, ahora abrió su corazón y contó detalles muy íntimos de su relación con el guitarrista en diálogo con la revista Caras. "Ambos nos sentimos muy bien con esta relación, aunque hace poco que nos conocemos. Estoy tranquila y disfrutando de este momento. Lo importante cuando uno comienza a conocer a alguien es tener cosas en común y en este caso somos dos personas que conectaron y que tienen una mirada muy similar de la vida", comenzó a decir en referencia a los comienzos del vínculo y cómo se encuentran.

"Si bien tenemos carreras distintas, ambos empezamos muy chicos y, de pronto, tuvimos mucho éxito de joven, algo que en un punto nos conecta. Estamos acostumbrados al vértigo que genera el éxito. Yo soy modelo desde chica y a los 18 años explotó todo con el sketch con Guillermo Francella. Al poco tiempo tuve un programa propio en Perú, país al que quiero con el corazón y también en donde me siento muy querida. Fue una carrera muy fuerte, que me dio muchas alegrías y muchos reconocimientos, pero que me alejó de mi familia. A Guido le pasó algo parecido, pero desde el lado de la música", cerró sobre los puntos en común que tiene con su flamante pareja.