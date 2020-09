El arranque de " Mujeres" tuvo inconvenientes desde un principio. En su primera transmisión al aire Roxy Vázquez se ausentó tras dar positivo de coronavirus y con el tiempo ocurrió lo mismo con Claudia Fontán.

Por prevención, la producción aisló a sus otras conductoras, Soledad Silveyra y Teté Coustarot, pero aquel accionar hizo circular distintas versiones sobre la relación de las presentadoras televisivas. Incluso se llegó a decir que la actriz se bajó del ciclo por estar peleada con la periodista.

Cansada de las especulaciones, la dueña de la frase "adelante mis valientes" aclaró lo sucedido con su compañera. Al respecto advirtió: "Estoy muy bien, vivo en un edificio donde vive gente mayor y por pedido de mis vecinos debo cumplí los 14 días de aislamiento. Respeto a Teté, tuvimos una conversación, hubo un mal entendido, nunca tuvimos problemas. Salimos muy de golpe con el programa, no nos conocemos ninguna de las cinco y había que tomarse el timing".

Por el coronavirus, varias de la conductoras de " Mujeres" debieron aislarse.

"Desde el primer reportaje que hicimos dijimos que eramos un equipo y fue lo que más me atrajo. Nuestra intención fue que siempre presentara el programa cada una. Lo que más me dolió fue el enfrentamiento con Teté que no fue así y nuestro propósito era ser cinco iguales", sostuvo Solita.

A su vez recordó qué fue lo que pasó en una de las reuniones por Zoom: "Yo me llamo vieja y cuando hablamos con Teté me dijo que eso le molestaba y a mí me causó mucho".

Por su parte, Teté tomó la palabra y comentó: "Yo siento que el cerebro es un grabador y si siempre decís que te vas a enfermar o sos vieja te va a pasar".

"Me gusta que salgamos las dos. En la parte profesional surge la frase tormenta de ideas donde cada uno expone, no todas somos iguales pero nada mas lejos que una pelea. Cómo me voy a pelear con Solita", expresó la conductora. Y agregó convencida: "Esta propuesta es tan innovadora y van a buscar que no peleemos porque es un lugar común que la mujer esté peleada. Vamos a tener dos equipos simultáneos trabajando para evitar lo que sucedió con Fontán. Quién no conoce en Argentina a Soledad Silveyra".

"Lo difícil de Mujeres fue que el primer programa fue el big bang y en el segundo en la creación. Somos todos planetas que estamos girando, estamos en un año donde todo cambia, todo el tiempo", concluyó.