Soledad Silveyra sufrió un ACV y además le detectaron una carótida obstruida por la cual debió ser internada de urgencia este sábado. En medio de la preocupación de sus seres queridos y la repercusión que tomó la noticia en las redes, la artista utilizó su cuenta de Twitter para llevar calma.

"Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores", escribió la actriz en la red social y agradeció los mensajes que le enviaron.

Horas después, se comunicó vía mensaje de audio con "El run run del espectáculo", ciclo que se emite en Crónica HD, para hablar de su salud: "Quiero simplemente comunicarles que estoy bien. Vine ayer a hacerme una resonancia magnética donde salió que tuve un leve ACV y se descubrió que tenía la carótida izquierda tapada. Luego de hacerme todos los estudios pertinentes me llevaron a Sagrada Familia y me hacen los mismos estudios. Además me hicieron una angioplastia donde llegan a la carótida y ven que no estoy en condiciones de ponerme un stent".

Por último, Silveyra desde el nosocomio se mostró agradecida con las personas que rápidamente se comunicaron con ella en este difícil momento: "Les quiero agradecer a todos por el cariño, el amor y la solidaridad. Gracias familias, amigos y compañeros porque recibí llamados de todos y de todas. Los abrazo con todo mi corazón. Ahora la responsabilidad es mía de cuidarme y dejar de fumar".