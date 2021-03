A principios de enero, Soledad Silveyra debió ser internada de urgencia al sufrir un ACV y su estado de salud estremeció al mundo de la farándula argentina. La actriz de 68 años logró recuperarse y ahora continúa con su vida casi normal, mientras se realiza algunos controles.

Como invitada al programa de Mirtha Legrand, la artista recordó cuáles fueron los indicios que la motivaron a hacer una consulta con su médico. "En agosto mientras hacía 'Mujeres' tuve un mareo muy raro, como un tembleque de la pierna, me habrá durado 30 segundos y el productor me agarró. En octubre tuve otro", contó.

.

"Después el 22 de diciembre mientras hacía las compras navideñas con mis nietas mayores, se me cayó la billetera y la cara de preocupadas de las chicas me hizo dar cuenta que tenía que ocuparme", reconoció. Y agregó: "En total fueron cuatro temblores. Llamé a la obra social para que me haga un cambio para poder ir al Fleming y lo hice justo. La intuición fue increíble", destacó ante el asombro de Juana Viale en "Almorzando con Mirtha Legrand".

Por su parte, el médico Nelson Castro, también invitado de la mesa, comentó: "Se llama un episodio isquémico transitorio. Se altera la llegada de la sangre al cerebro. Tuvo suerte porque estuvo alerta. Qué bueno que se atendió y que se dio cuenta de que necesitaba atención neurológica".

Soledad Silveyra vuelve a los escenarios con Verónica Llinás en "Dos locas de remate".

En ese sentido, la ex protagonista de "Amor en custodia", expresó: "Cuando me dijeron que había tenido un ACV no lo podía creer, porque no sabía que había casos de asintomáticos. Fue un momento difícil donde me cambiaron varias cosas".

Y detalló: "Dejé de fumar, hago dieta, no como nada dulce y todavía no me atrevo a manejar porque yo como entré salí, y tengo que hacerme controles para que mi cerebro vaya mejorando".