Luego de que trascendiera que Soledad Silveyra sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi, famosos y fans se preocuparon por la salud de la artista. En el nosocomio le realizaron los estudios clínicos pertinentes y confirmaron que tiene una carótida obstruida.

En medio de la repercusión en las redes y los medios, Soledad utilizó su cuenta de Twitter para referirse a su salud y llevar tranquilidad a sus seguidores: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo".

.

"Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend. Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable", agregó Solita. "Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias", concluyó la actriz que atraviesa un mal momento.

Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo (sigue...) — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021