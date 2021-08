Bianca Cherutti se presentó en " La Voz Argentina" como cualquier otro participante y después de que varios jurados se diesen vuelta, eligió ser parte del equipo de Mau y Ricky Montaner.

Sin embargo, la artista fue duramente criticada tanto por ser hija de Miguel Ángel Cherutti y estar "acomodada" en la competencia, como por haber haber participado en el "Cantando 2020", mientras que a otros jóvenes, como Melina del Piano o Nell Valenti, no los dejaron sumarse al reality.

"Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mí me llamaron los productores de La Voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE... venimos bien", había expresado Valenti en su cuenta personal de Twitter.

Frente a las distintas opiniones sobre el tema, Soledad Pastorutti reveló que el jurado, integrado por Lali Espósito, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, y ella misma, no estaban enterados de la historia de Bianca.

Los jurados de " La Voz Argentina" no conocían la historia de Bianca Cherutti.

“Nos pasó con la hija de Cherutti, que fue un caso muy comentado. Ella nunca se presentó como ‘la hija de…’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, contó en "La Peña de Morfi".

La cantante folclórcia confesó que muchas veces se sintió mal al enterarse de las experiencias de los concursantes tras no elegirlos: “Por eso se hace tan difícil, ahora como espectadora, sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan ‘¿mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan ‘¡cómo no te diste vuelta!’”.

“También nos pasó en las primeras audiciones que como teníamos muchos participantes por delante, si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más”, cerró en el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio.

