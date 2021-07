Como se ve en pantalla, las grabaciones de "La Voz Argetina" fueron extensas y los jurados de la competencia tuvieron que audicionar a 200 participantes a ciegas. Es por eso que Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y el resto de los trabajadores del certamen, necesitan algunos recreos para realizar sus necesidades básicas.

Pero como el tiempo corre, las figuras tienen los minutos contados y así lo evidenció La Sole cuando cronometró a Los Montaner para ir al baño. "30 segundos, verás", expresó el novio de Stefi Roitman. "Voy a poner el cronómetro. Vamos a ver en cuanto hacen pipi Los Montaner", desafió la coach. Y agregó irónica: "Ni las manos se lavan".

1:15 fue el tiempo que marcó Ricky, más del que le prometió a la cantante. "El chorro fue de como 45 segundos", se justificó el artista. Mientras que su hermano hizo 1:32. "Alguien hacía 'shhh' y me ayudaba", exclamó Mau. Por lo que Ricky contestó: "Te escuchaba hablar y no me salía el chorrito".

.

Luego llegó el líder de la familia y marcó 2:07. "Me entretuve, estaba hablando", comentó Ricardo. Acto seguido la agarró a su compañera que le tomaba el tiempo y disparó chistoso: "No me pude lavar las manos pero bueno, te quiero Sole".