A tres año de su divorcio, Soledad Fandiño contó cómo es su vínculo con René Pérez, su ex marido y padre de su hijo Milo. Además, habló de cuánto extraña al pequeño, que se encuentra viviendo con el artista en Puerto Rico.

Fandiño conoció a "Residente" en 2011 y dos años después se casaron en Puerto Rico y en 2014 nació Milo. La actriz dejó todo y se fue a vivir con su familia Estados Unidos pero su relación se desgastó y se separaron en 2018.

En una entrevista pasada, había confesado que la ruptura se dio porque los dos querían "cosas distintas en la vida".

El nene fue a pasar las fiestas con su padre tras un año sin verlo debido a la cuarentena, y desde entonces se encuentra viviendo con él, mientras Soledad trabaja en Buenos Aires conduciendo el programa "Santo sábado".

La conductora es la tapa de la revista "Gente" de esta semana y allí hizo fuertes confesiones. Sobre su vínculo con René, expresó: "Estamos siempre pensando en lo mejor para Milo. Por ejemplo, yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá, porque estuvo todo el tiempo conmigo".

"Entonces decidimos que se fuera a Puerto Rico para las Fiestas, aunque siempre con el miedo de que cierren las fronteras. Confié en los sentimientos y en lo que era necesario para mi hijo, que tiene una sabiduría tremenda y me respondió: 'Toca, toca la suerte loca'”, prosiguió.

Para mantener el contacto con su hijo, habla por videollamada todos los días. "Él ya esta más grande y se dispersa... Así como te deja hablando sola, en otro momento se preocupa de que estoy lejos y no quiere que me pase nada. Es un tierno y hasta me pide que le muestre cómo están los muñecos en casa. Me canta canciones y nos decimos unas palabras antes de ir a dormir", reveló.

Luego indicó que tienen un trato cordial con René: "Uno se pone en los zapatos del otro y cualquier cosa que pueda haber, la dejás de lado. Tratamos de entender que para ninguno de los dos es fácil. No somos perfectos, somos ex: nada es color de rosa".

Luego contó cuál es su solución para evitar problemas: "Pero intentamos sentir empatía por el otro y si uno necesita hablar, habla. No necesitamos agregarle a todo más sufrimiento".

.

Y aclaró: "Por lo general nuestros temas tienen que ver con Milo, a no ser que tengamos conflictos personales, que ahí hemos hablado de otras cosas. Nos respetamos mucho. Nos conocemos y la opinión del otro importa, es un familiar que te conoce".

Sobre el viaje del pequeño, indicó que fue idea de ella porque había pasado un año sin ver al ex Calle 13: "Milo estuvo un año completo sin ver a su padre, por eso aún está allá, con parte de la familia, compartiendo con ellos. Va a volver más boricua, seguro. Así como habrá llegado más argentino".