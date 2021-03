Soledad Fandiño es una de las figuras más carismáticas de la farándula argentina. Su rostro angelado le valieron varios papeles en telenovelas y hasta se probó en la conducción de su propio programa, sin embargo en su vida personal padeció de algunos momentos terribles.

Como invitada a "PH, Podemos Hablar", la actriz reveló su mala experiencia con una ex pareja y contó que sufrió "una relación tóxica". "Hubo violencia verbal, y me psicopateaba", detalló sin querer revelar de quién se trata.

"No voy a decir en qué relación fue, pero es de hace muchos años. Quiero aclarar que no es el papá de mi hijo", comenzó cuando Andy Kusnetzoff invitó al "punto de encuentro" a quienes la pasaron mal en una relación. Así la actriz aclaró que no se refería a René Pérez, ex vocalista de "Calle 13" con quien mantiene un buen vínculo.

Luego, contó: "En el momento no me di cuenta que la estaba pasando mal. Me di cuenta después cuando lo pude ver a través de mis amigas, amigos y mi familia, y una vez que ya me había separado. Fue una relación tóxica. Y una es como que se mete en eso y no lo podés ver, entonces tampoco podés salir. Y cuando pasa algo, pensás que tenés que perdonar o que es culpa tuya, Me sentí con mucha culpa durante mucho tiempo. Y cuando me separé, me sentí liberada totalmente".

Soledad Fandiño con su hijo Milo.

"Hubo violencia verbal y cosas que tampoco están buenas que es que te digan '¿llegaste?', 'llamame cuando llegás', 'avisame con quién estás con nombre y apellido', '¿por qué está tal persona?'. Y te empezás a ahogar, aunque no estés haciendo nada malo. Por ahí estás con un compañero de trabajo o con una amiga o saliste al cine y es '¿por qué saliste y no me avisaste?'", recordó a corazón abierto.

Y cerró: "Era complicado. Me miraba los guiones para fijarse bien si me tenían que tocar un hombro o no me tenían que tocar... Supongo que salí con la ayuda de mis amigas porque en lo último de la relación yo ya ponía el altavoz en el teléfono. Esto fue hace mucho tiempo y nunca lo hablé. Había poca diferencia de edad".

Algunas de las relaciones más mediáticas de la artista fueron con Pablo Granados, en 2007, pero su romance fue muy breve. Por otro lado, del 2008 al 2010 se puso de novia con Nicolás Cabré y hasta hubo planes de casamiento, pero la relación no llegó a buen puerto y terminaron.