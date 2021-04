Después de despedirse del ciclo "Santo Sábado" junto a Guillermo López, Soledad Fandiño se sumó a Guillermo Andino en "Es por ahí". Allí, se animó a contar la insólita anécdota que vivió con la estrella de Hollywood, Johnny Depp, mientras que estaba de compras con su ex pareja, René Pérez.

Soledad Fandiño habló del momento en que se cruzó a Johnny Depp mientras que estaba con René Pérez.

“Una vez estaba con René en un lugar fabuloso de Nueva York que está lleno de muebles y cosas hermosas. Y cada vez que hacía mucho frío o llovía, era una diversión nuestra ir a probar sillones”, comenzó la conductora al recordar el gracioso momento.

Mientras que "Residente" estaba dando vueltas por el comercio, la modelo fue abordada por un personaje de no creer: “Y un día, René estaba dando vueltas viendo cositas y yo estaba sentada, cuando escucho que alguien me habla en un inglés muy cerrado y yo no entendía nada".

"Entonces me hice la bolu… y el tipo se va. En ese momento, viene René corriendo y me pregunta qué me dijo porque ¡era Johnny Depp. Sí, le corte la cara a Johnny Depp, chicos”, cerró entre risas.

¡Mirá el gracioso relato de Soledad Fanidño con Johnny Depp!