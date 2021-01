Soledad Fandiño y Laurita Fernández protagonizaron un terrible cruce años atrás en la pista de "ShowMatch" que quedó en la historia de la farándula argentina. Todo comenzó cuando la bailarina ninguneó a la actriz y ésta no se lo dejó pasar. Fue en ese entonces que la ex de René Pérez le dijo a la ahora conductora de "Los Ángeles de la Mañana" que si no sabía quién era le preguntara a su novio Nicolás Cabré, también ex pareja de ella.

Aquel enfrentamiento fue rememorado el sábado a la noche en un informe de "Santo sábado", ciclo televisivo conducido por el Pelado López y Fandiño. Allí hicieron mención a la mediática y como frutilla del postre, compartieron el famoso encuentro.

Lejos de intimidarse, Soledad expresó picante: "¡Gran trabajo de edición! ¡Cuánto material! Yo soy ariana, ¿no se nota, mi amor? ¡Fuego!".

.

Los integrantes le dijeron que su frase merecía estar estampada en una remera. Al respecto, la presentadora remató: "Me hicieron una remera. Jey Mammon me invitó a Los Mammones y me regaló una remera con esa frase".