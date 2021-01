Desde hace unos años, Soledad Fandiño decidió retomar su carrera en los medios. Así fue que tras la separación con René Pérez, la actriz apostó a su vuelta a la televisión.

En las últimas horas, la modelo fue entrevistada por Jey Mammón en su nuevo ciclo "Los Mammones" en América y sorprendió a los televidentes al responder una picante pregunta.

“Decime con sinceridad, ¿quién te besó mejor? En ficción. Porque alguno estuvo en la vida real también. Y me vas a contar si besaban distinto en la vida real”, indagó Jey. Luego leyó una lista de sus “galanes” en ficción: “Gabriel Corrado, Nicolás Cabré, Benjamín Rojas, Rodrigo de la Serna. Gonzalo Heredia, Nicolás Furtado y Michel Brown de Jugate conmigo”.

Ante una risa incómoda, Fandiño comentó: “Vos tenés algo, que hacés que la gente diga la verdad… y no está bueno”. Y el conductor retrucó: “¿Quién te chapó mejor? De verdad ¿Con quién te gustó y dijiste ´bien che´?”.

Entonces, Soledad aclaró: “Obviamente, el beso de ficción no está bueno. No es algo que disfrutás. Es algo que está hablado”. Acto seguido, el presentador le preguntó por su ex: "Nicolás Cabré, ¿puede ser?”.

Y la modelo expresó sin dudar: “No”. Después se animó a contar que otra ex pareja fue quien mejor la besó en la pantalla chica: “Rodrigo de la Serna”. Los actores mantuvieron un romance en 2011 tras compartir elenco en "Contra las cuerdas".